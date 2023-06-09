Кримінал

У Херсонській області 13 людей вважаються зниклими безвісти

9 Червня 2023 13:31
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каховка

Станом на 12.00 п’ятниці на Херсонщині із зони підтоплення евакуйовано 2412 людей, загинули четверо, ще 13 вважаються зниклими безвісти, на Миколаївщині евакуйовано 825 осіб, одна людина загинула, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Ліквідація наслідків аідриву російськими окупантами Каховської ГЕС. День четвертий. Інформація станом на 12:00. На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, з них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій”, – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив: «Евакуйовано 2412 людей. Загинули 4 особи. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 людей».

У Миколаївській області, за словами міністра, підтоплено 23 населені пункти. «Евакуйовано 825 людей. 1 особа загинула», – додав Клименко.

Він також нагадав, що на Херсонщині працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів – 0-800-101-102.


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