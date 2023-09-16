Суспільство

У Генічеську підірвали 2 вантажівки з окупантами

16 Вересня 2023 13:43
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партизани

Підпілля провело успішну диверсію у тимчасово окупованому Генічеську, підірвавши дві вантажівки з росіянами.

Про це повідомляє Спротив з посиланням на партизанів з руху “Атеш”.

Зазначається, що окупантів підірвали вранці 15 вересня.

За даними підпілля, військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. 

“Він приховав там 10 кілограмовий “подарунок”. У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано.

Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом

Агент успішно покинув Генічеськ”.


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