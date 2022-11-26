Суспільство

У Харкові вшанували пам’ять жертв Голодоморів

26 Листопада 2022 17:44
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У День пам’яті жертв Голодоморів у Харкові свічки пам’яті запалили на майдані Свободи поруч з наметом “Все для перемоги”.

Акція вшанування почалася о 16:00. Біля намету “Все для перемоги” зібралося до 50 людей, повідомляє Суспільне Харків.

Учасники акції запалили свічки, заспівали гімн України та вшанували жертв Голодоморів хвилиною мовчання. З лампадок на площі Свободи виклали хрест. Люди також принесли колоски й національні стяги.

Представники обласної та міської влади вшанували пам’ять жертв голодоморів біля Меморіального комплексу – вони запалили вогонь у загальнонаціональну хвилину мовчання.


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