Суспільство

У Харкові відкрили три нових автобусних маршрути

15 Листопада 2022 14:31
27
транспорт

У Харкові у низці районів запустили нові автобусні маршрути.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, почали курсувати такі автобуси:

№21т: автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – Кільцева дорога – сел. Затишшя;

№123е: ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – вул. Сидоренківська – вул. Валдайська – вул. Достоєвського – в-д Достоєвського – Основ’янське озеро;

№38е: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. Сьомої Гвардійської армії – вул. Грищенка (сел. Кулиничі).

У департаменті наголосили, що інші маршрути посилюють кількістю та місткістю автобусів. Так, введено великі автобуси та збільшено випуск на маршрутах №206е «Автостанція «Героїв Праці» – вул. Наталії Ужвій» та №212е «Автостанція «Героїв Праці» – вул. Світла».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
15 Листопада 2022 16:40
0

Масована ракетна атака на Україну – що відомо на зараз

15 Листопада 2022 16:12
51

На Харків здійснена ракетна атака, є перебої зі світлом
15 Листопада 2022 15:47
65

Російські ракети влучили у два житлових будинка у Києві
15 Листопада 2022 15:34
23

У п’яти областях до суспільно корисних робіт залучили першу тисячу безробітних
15 Листопада 2022 14:41
18

Головну ялинку у Харкові встановлювати не будуть

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

усі думки