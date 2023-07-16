У Харкові молодик вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив на ній смертельне ДТП

Сьогодні у поліцію Харкова надійшло повідомлення про заволодіння «Daewoo Lanos» по вулиці Гвардійців Широнінцев.

В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючі автівкою, він скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками.

“Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів в квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються”, – повідомили правоохоронці.

Наразі зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею «вбивство». Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України.

На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти.