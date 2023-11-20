Суспільство

У Домінікані загинули десятки людей внаслідок негоди

20 Листопада 2023 09:33
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загиблі, негода

Щонайменше 21 людина загинула у Домініканській Республіці внаслідок сильного дощу на вихідних, негода змусила тисячі людей залишити власні оселі.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, дев’ятеро людей загинули, коли проливний дощ спричинив обвалення стіни тунелю на шосе в столиці, місті Санто-Домінго.

Понад 13 тисяч людей були евакуйовані до безпечних районів унаслідок сильних злив.

Оперативний центр з надзвичайних ситуацій (COE) повідомив, що дощі спричинили затоплення будинків, відключення електроенергії, а також пошкодження мостів та автошляхів.

Понад 2500 людей було врятовано, а понад 2600 будинків постраждали внаслідок негоди, повідомили у COE.

У відомстві додали, що станом на обідню пору неділі без зв’язку в країні залишалися 45 громад.

Серед загиблих унаслідок стихії троє дітей.

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер назвав негоду «найбільшим дощем за всю історію» країни.

Більшість із 32 провінцій країни залишаються з червоним та жовтим метеорологічними рівнями небезпеки.


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