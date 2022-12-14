У Дніпрі оголошено війну Діду Морозу (фото)

У Дніпрі з’явилися білборди з написом «Діда Мороза ніколи не існувало».
Фото опублікували місцеві паблики. Хто вирішив боротися “пережитком минулого”, не повідомляється.
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У Дніпрі з’явилися білборди з написом «Діда Мороза ніколи не існувало».
Фото опублікували місцеві паблики. Хто вирішив боротися “пережитком минулого”, не повідомляється.
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