Економіка

У “Дію” додали дві нові військові облігації
10 Грудня 2024 12:22
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дія
Зруйнований Вугледар / Фото: instagram/libkos

У “Дії” з’явилися нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст – Вугледара та Скадовська. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.

Облігації пропонують такі умови: 

  • “Вугледар” – ставка від 15,6%, дата виплати – 29 квітня 2026 року.  
  • “Скадовськ” – ставка від 16,4%, дата виплати – 7 квітня 2027 року.  

Придбання облігацій спрямоване на підтримку Збройних Сил України: кошти використовуються для забезпечення військових технікою, їжею та медикаментами, а також для підтримки економіки.


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