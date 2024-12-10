У “Дію” додали дві нові військові облігації

У “Дії” з’явилися нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст – Вугледара та Скадовська. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.

Облігації пропонують такі умови:

“Вугледар” – ставка від 15,6%, дата виплати – 29 квітня 2026 року.

“Скадовськ” – ставка від 16,4%, дата виплати – 7 квітня 2027 року.

Придбання облігацій спрямоване на підтримку Збройних Сил України: кошти використовуються для забезпечення військових технікою, їжею та медикаментами, а також для підтримки економіки.