Суспільство

У “Дії” з’являться ветпаспорти домашніх тварин

20 Грудня 2023 21:10
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У застосунку Дія з’являться електронні ветпаспорти домашніх тварин. Таке нововведення допоможе в боротьбі зі зростанням чисельності безпритульних тварин.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв постанову про запуск проєкту із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

“Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть із реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безплатною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин”, – сказав Башлик.

Ініціатори проєкту вказали на переваги прийнятої постанови для власників: буде можливість відновити документи на тварину та підтвердити право власності на неї, полегшиться пошук зниклих тварин, а згодом у Дії відображатимуться електронні ветеринарні паспорти.


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