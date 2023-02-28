Суспільство

У “Дії” розпочалося опитування щодо 8 березня

28 Лютого 2023 12:13
44
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опитування

У застосунку “Дія” проводиться опитування, чи залишати 8 березня вихідним. Долучитися до опитування можна з сьогоднішнього дня і до 6 березня.

У чому суть опитування?

У більшості країн світу 8 березня — звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний. Настав час вирішити долю свята.

  • зайдіть у Дію;
  • натисніть «Послуги»;
  • виберіть «Опитування»;
  • проголосуйте.

Як повідомлялося, у ВРУ зареєстрован проект закону, в якому замість 8 березня пропонується встановити 25 лютого нове державне свято та офіційний вихідний – День української жінки. Дата обрана на честь дня народження Лесі Українки.

Вихідним днем пропонується зробити 9 березня – день народження Тараса Шевченка.

Крім цього, депутати хочуть скасувати святкування Дня праці 1 травня та Дня перемоги 9 травня. За їхнім проектом слід відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, але при цьому не оголошувати вихідний цього дня.

Також у проекті сказано про те, що можна зробити вихідним другу неділю травня, на честь Дня матері.


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У “Дії” розпочалося опитування щодо 8 березня
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