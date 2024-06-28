Суспільство

У “Дії” можна буде обрати сімейного лікаря
28 Червня 2024 17:57
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дія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить через “Дію” зареєструвати себе як пацієнтів в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро — кілька кліків у “Дії”, засвідчили “Дія.Підписом” — і все готово”, — наголосив Федоров. 

Окрім того, як розповіли у Мінцифри, на першому етапі сервісу українці зможуть  переглядати раніше подані декларації.

Над нововведенням також працюють Міністерство охорони здоров’я та НСЗУ. Надалі Мінцифри планує розширювати функціонал сервісу.


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