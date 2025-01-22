У ДБР заявили про повторне затримання екскомандувача ОТУ “Харків”: випливли нові факти

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали екскомандувача ОТУ “Харків”. Йому буде оголошено підозру ще за однією статтею.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, за якого сьогодні, за інформацією ЗМІ, внесли заставу у розмірі п’ять мільйонів гривень.

Як розповіли в ДБР, у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ “Харків” не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО.

“Встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці “як малоймовірний”, та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту”, – йдеться в повідомленні.

На думку правоохоронців, через прорахунки в командуванні та відхід із займаних позицій бійців ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову з артилерії обстрілювати Харків.

“Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців”, – заявили в ДБР.

Колишнього командувача затримано. Йому буде оголошено про підозру у “сприянні самовільному залишенні поля бою або відмові діяти зброєю”.

Нагадаємо, що 20 січня 2024 року екскомандувачу було повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у п’ять млн гривень.