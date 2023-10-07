Політика

У ЦАХАЛ сподіваються, що до кінця шабату не залишиться живих терористів

7 Жовтня 2023 17:44
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ізраїль

У Армії оборони Ізраїлю сподіваються, що зможуть ліквідувати всіх бойовиків палестинського руху ХАМАС, визнаного терористичним низкою держав, на ізраїльській території до кінця суботи, 7 жовтня. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу Річард Хечт у коментарі CNN.

“Ми дуже зосереджені на збереженні сил, де зараз тривають бої, поки ми говоримо, і на боротьбі з цими терористами, сподіваємося, до кінця дня всередині Ізраїлю більше не буде живих терористів”, – сказав він.

Хечт додав, що спеціальні сили та пожежники працюють у низці районів, щоб убезпечити мирне населення. Певні території беруться під контроль та розчищаються.

Як зазначається, війська Ізраїлю “повністю зосереджені” на захисті неба, також було розгорнуто сили в точках проникнення терористів.

За даними Хечта, уже «десятки тисяч» ізраїльських резервістів викликали на підкріплення від початку масованих атак ХАМАС у суботу вранці.

Водночас, у Збройних силах Ізраїлю занепокоєні можливістю додаткового нападу на північному кордоні. Речник ЦАХАЛу сказав: “Ми готові на півночі на випадок, якщо там є якесь палестинське угруповання та вони вирішать вторгнутися. Ми будемо готові – це, те за чим ми спостерігаємо”.


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