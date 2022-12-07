У Чорному морі чергує один носій “Калібрів”, загальний залп – 4 ракети, – ВМС ЗСУ

В Чорне море на бойове чергування вийшли 13 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 4 ракети.

Про це повідомляє командування ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля.

В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 76 ракет.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря”, – йдеться у повідомленні.

Так, за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 26 суден з них 13 суден рухалися у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 5 суден, з них 2 судна рухалось у напрямку протоки Босфор.