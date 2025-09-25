У Чернівцях ліквідували міжнародний кол-центр: понад 300 жертв і 70 млн грн збитків

Українські та казахські правоохоронці викрили міжнародний шахрайський кол-центр, який діяв у Чернівцях. Жертвами стали понад 300 громадян Казахстану. Зловмисники ошукали потерпілих більш ніж на 70 млн гривень, використовуючи діпфейк та форму силових структур.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Зловмисники представлялися співробітниками силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під приводом вигаданих проблем з правоохоронними органами та кримінальним переслідуванням виманювали гроші. За попередніми даними, фігуранти ошукали мешканців Казахстану на суму понад 70 млн грн.

За даними слідства, організували бізнес 29-річний житель Чернівців та 40-річний росіянин.

“Учасники “спеціалізувалися” на виманюванні грошей у громадян. Кол-центр мав свою ієрархію, а між учасниками були чітко розподілені ролі – адміністратори, HR, “клоузери”, “холодники”, техперсонал, навіть був так званий силовий блок”, – розповіли в поліції.

В обов’язки адміністратора входило: контроль та навчання працівників офісу, HR займалися рекрутингом та фінансовими питаннями, “холодники” телефонували потенційним жертвам, а на етапі виникнення непорозумінь з “клієнтом” підключався “клоузер” — більш досвідчений співробітник, який мав переконати співрозмовника піти на їхні умови.

Шахраї спілкувалися від імені співробітників силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під час відеозв’язку використовували технологію діпфейку, а також формений одяг. Вони змушували людей здійснювати платежі під приводами нібито можливих проблем з правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням.

Отримані злочинним шляхом гроші ділки витрачали на подальше функціонування кол-центру, придбання автівок тощо. Щомісяця утримання офісу обходилося його організаторам у 2,5 млн гривень, а один з них, лише за останні пів року, придбав п’ять машин.

Організаторів та учасників злочинної організації затримали. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці, банківські картки, формений одяг працівників правоохоронних органів Республіки Казахстан.

Повідомлено про підозру шістьом затриманим: організатору, співорганізатору та чотирьом виконавцям. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації (ч. 1 та 2 ст. 255 КК України) та шахрайство (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.