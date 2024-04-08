У чергах на кордоні з Польщею близько 500 вантажівок

У понеділок 8 квітня страйкарі продовжують блокування трьох пунктів пропуску. Мова йде про “Ягодин”, “Раву-Руську” і “Угринів”

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За словами речника ДПСУ, фермери не пропускають вантажівки, які слідують з України до Польщі по напрямках “Ягодин” та “Рава-Руська”. Були потуги спробувати їх все ж пропускати, але це не тривало довго. За минулу добу по вищезгаданих напрямках відмічається нульовий показник в бік Польщі.

“В бік України найменше вантажівок пропускається через “Ягодин”, хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортних засобів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок”, – сказав Демченко.

Також черги й на розблокованих пунктах пропуску: “Краківець” – близько 900 вантажівок, “Шегині” – близько 800. Проте, за словами пресофіцера ДПСУ, рух на напрямках “залишається інтенсивним”.