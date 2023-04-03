У Чехії заведуть реєстр українських автомобілів

Міністерство транспорту Чехії готує реєстр автомобілів із українськими номерами, що знаходяться на території республіки. Створення такої бази даних вимагають муніципалітети та міста, щоб спростити пошук правопорушників. Про наміри Мінтранспорту повідомило видання Lidové noviny.

Прес-секретар відомства Франтішек Ємелка підтвердив «Чеському Радіо», що система покликана, головним чином, забезпечити покращення виконання адміністративних штрафів за перевищення швидкості. Реєстр має зрівняти умови у сфері правопорушень для чеських та українських водіїв.

Чеськими дорогами нині їздить близько 38 тисяч українських автомобілів. Реєстр може бути готовим до кінця 2023 року.