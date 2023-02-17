У Чехії випускатимуться системи ППО для потреб України

У Чеській Республіці, як повідомив заступник міністра оборони Даніель Блажковець, спеціально для України, що захищається від російської агресії, будуть випускатися системи протиповітряної оборони.

Як передає Радіо Прага, виробництво сотень особливим чином модифікованих позашляховиків Toyota, оснащених двома швидкострільними кулеметами, здатними вражати, зокрема, дрони, профінансують Нідерланди.

У чеських фірм купуватимуть також необхідні боєприпаси – повідомив директор Агентства з міжурядової співпраці Алеш Вітечка. Посередником під час реалізації цього проекту виступає Міноборони Чехії.

Даний проект має той же принцип, що і модернізація 90 танків T-72, яка вже здійснюється. Необхідна робота проводиться чеською фірмою, а оплату замовлення спільно здійснюють США та Нідерланди.