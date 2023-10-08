У Чехії суд розгляне справу про масову бійку між ромами та українцями

Справа про масову бійку, яка спалахнула під час літніх канікул між чеськими ромами та українцями у місті Пардубіце, почне розглядати суд.

У сутичці, що супроводжувалася заподіянням ряду людей тілесних ушкоджень, взяли участь близько 20 осіб. Прокурор за статтею про хуліганство висунув звинувачення трьом фігурантам справи. Як повідомив Seznam Zprávy, йдеться про одного українця та двох чеських громадян.

Бійка у Пардубіце сталася 1 липня цього року. Поліція, якій довелося втрутитися, одразу затримала трьох іноземців, питання про національність яких залишилося без коментарів. Одним із постраждалих виявився молодий циган, якому лікарям довелося накласти шви на порізану щоку та шию. Госпіталізація пораненому не знадобилася.