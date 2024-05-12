У Бєлгороді обвалився під’їзд багатоповерхового будинку

У Бєлгороді зруйновано будинок на вулиці Щорса, пишуть місцеві пабліки. Обвалилися відразу 10 поверхів. Про причину обвалення поки що не повідомляють.

Белгород. Прилёт в дом. Минус 10 этажей pic.twitter.com/EpOSUTnj9t — Garry (@Garry417271035) May 12, 2024

Незадовго до цього в місті було оголошено сигнал ракетної небезпеки. Влада офіційно не коментувала подію.

“Интерфакс” із посиланням на екстрені служби повідомляє, що під завалами будинку № 55 на вулиці Щорса можуть перебувати понад десять осіб. Розпочато рятувальні роботи.