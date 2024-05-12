Кримінал

У Бєлгороді обвалився під’їзд багатоповерхового будинку

12 Травня 2024 11:45
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У Бєлгороді зруйновано будинок на вулиці Щорса, пишуть місцеві пабліки. Обвалилися відразу 10 поверхів. Про причину обвалення поки що не повідомляють.

Незадовго до цього в місті було оголошено сигнал ракетної небезпеки. Влада офіційно не коментувала подію.

“Интерфакс” із посиланням на екстрені служби повідомляє, що під завалами будинку № 55 на вулиці Щорса можуть перебувати понад десять осіб. Розпочато рятувальні роботи.


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