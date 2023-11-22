У Болгарії остаточно схвалили передачу Україні 100 старих бронетранспортерів

Болгарський парламент проголосував за ратифікацію угоди між МВС Болгарії та Міноборони України, яка регламентує передачу Софією Києву 100 старих бронетранспортерів.

Про це повідомило видання The Sofia Globe.

Рішення підтримали 152 депутати з коаліційних політсил: ГЕРБ-СДС, “Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія”, а також “Руху за права і свободи” і партії “Є такий народ”.

Проти були соціалісти й представники проросійської партії “Відродження”.

Угода між міністерствами стала результатом схвалення парламентом Болгарії в липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні та передбачає постачання БТР і наявного озброєння, а також запчастин.