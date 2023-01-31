Політика

У Білому домі прокоментували “ні” Байдена щодо літаків F-16 для України

31 Січня 2023 07:24
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зброя

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував заяву президента США Джо Байдена щодо можливості відправки Україні винищувачів F-16.

Раніше, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує він ідею надати Україні літаки, Байден відповів: “Ні”. Кірбі сказав, що Вашингтон постачає Києву достатньо озброєнь.

“Я можу сказати, що багато озброєнь вже поставляються і будуть відправлені в найближчі тижні та місяці, – сказав Кірбі в інтерв’ю телекомпанії CNN. – Це ті види озброєнь, які, як ми очікуємо, матимуть вирішальне значення для надання допомоги українцям у бойових діях Тепер, у зимовий час, і навіть навесні”.

Кірбі також сказав, що, на його думку, рішення про відправку танків Abrams до України, про яке було оголошено минулого тижня, не було запізнілим.

“Рішення про танки – і це було прийнято не лише США, а й німцями, а до цього британцями – було дійсно покликане допомогти Україні взяти ініціативу у бойових діях, які, як ми очікуємо, відбуватимуться навесні”, – сказав він.


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