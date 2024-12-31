“Тисяча від Зеленського”: державну підтримку вже отримали 1 млн українців

У грудні близько 1 мільйона українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, отримали по 1 тисячі гривень у межах програми “Зимова єПідтримка”.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Серед тих, хто отримав допомогу, — пенсіонери, особи з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових регіонів. Ще 1 мільйон громадян зможуть скористатися цією допомогою до кінця лютого 2025 року. Для цього не потрібно подавати жодних заяв — працівники Укрпошти інформують громадян про нарахування під час планових виплат пенсій або соціальних допомог.

“Завдяки Укрпошті люди мають змогу отримати допомогу навіть у тих регіонах, де немає банків, інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні програмою “Зимова єПідтримка” вже скористалися мільйон українців, зокрема мешканці прифронтових територій і люди з інвалідністю. Ще мільйон громадян зможуть отримати виплати до кінця лютого 2025 року. Для уряду важливо, щоб у складний зимовий період соціальна допомога надійшла до тих, хто її найбільше потребує: пенсіонерів, осіб із інвалідністю та жителів прифронтових регіонів”, — зазначила міністерка Юлія Свириденко.

Особливості використання коштів:

Міністерство нагадало, що отримані через Укрпошту кошти можна витратити лише в межах послуг поштового оператора. Серед доступних опцій: