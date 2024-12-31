Економіка

“Тисяча від Зеленського”: державну підтримку вже отримали 1 млн українців
31 Грудня 2024 14:23
читать на русском →
Мінекономіки
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У грудні близько 1 мільйона українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, отримали по 1 тисячі гривень у межах програми “Зимова єПідтримка”.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Серед тих, хто отримав допомогу, — пенсіонери, особи з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових регіонів. Ще 1 мільйон громадян зможуть скористатися цією допомогою до кінця лютого 2025 року. Для цього не потрібно подавати жодних заяв — працівники Укрпошти інформують громадян про нарахування під час планових виплат пенсій або соціальних допомог.

 “Завдяки Укрпошті люди мають змогу отримати допомогу навіть у тих регіонах, де немає банків, інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні програмою “Зимова єПідтримка” вже скористалися мільйон українців, зокрема мешканці прифронтових територій і люди з інвалідністю. Ще мільйон громадян зможуть отримати виплати до кінця лютого 2025 року. Для уряду важливо, щоб у складний зимовий період соціальна допомога надійшла до тих, хто її найбільше потребує: пенсіонерів, осіб із інвалідністю та жителів прифронтових регіонів”, — зазначила міністерка Юлія Свириденко.

Особливості використання коштів:
 Міністерство нагадало, що отримані через Укрпошту кошти можна витратити лише в межах послуг поштового оператора. Серед доступних опцій:

  • оплата комунальних послуг;
  • внески на благодійність;
  • поповнення мобільних рахунків;
  • оформлення передплати та придбання друкованих видань;
  • оплата поштових послуг;
  • купівля ліків і товарів українського виробництва зі списку, затвердженого Укрпоштою.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Грудня 2024 13:38

Україна у 2024 році: втрати і досягнення
31 Грудня 2024 17:57

Зеленський підписав закон, який надає відстрочку від мобілізації цивільним після полону
31 Грудня 2024 17:18

Буданов вважає, що 2025 рік буде для України кращим за 2024-й
31 Грудня 2024 16:56

На Вінниччині в кабінеті директора підприємства стався вибух: загинули три людини
31 Грудня 2024 13:46

Порушників комендантської години у новорічну ніч будуть затримувати 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки