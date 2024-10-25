Тисяча гривень кожному на українські товари та послуги: уряду доручено запровадити нову програму Є-підтримки

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму Є-підтримки – вона передбачає виділення по 1 тисячі гривень на кожного члена сім’ї.

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення.

“Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони”, – сказав Зеленський.

Деталі нової програми має изначити Кабмін і представити все це людям: “Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей”, – додав президент.

Наразі в Україні вже діє програма виплат “Національний кешбек”. Вона передбачає нарахування кешбеку у сумі 10% від вартості товарів українських виробників, що беруть участь у програмі.