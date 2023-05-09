TVORCHI оголосили збір коштів на інкубатори для недоношених дітей

Дует TVORCHI, який представляє Україну на конкурсі пісні «Євробачення» цього року, оголосив збір коштів на придбання обладнання для допомоги українським дітям, народженим передчасно через стрес, спричинений війною. Про це повідомляє CNN.

Збір коштів проводиться у партнерстві з Visa та United24, офіційною платформою для збору коштів, яку запустив президент України Володимир Зеленський.

За даними United24, «через війну кількість таких новонароджених збільшилася як мінімум на 15%, і за цією цифрою стоять тисячі вразливих дітей, які народилися раніше терміну і не можуть вижити без спеціальної допомоги».

Під час церемонії відкриття Євробачення в неділю в англійському Ліверпулі дует був одягнений у костюми з іменами та вказівкою ваги українських дітей, які народилися передчасно, на їхніх піджаках.

«Софія, 1340 грам. Марічка, 804,6 грами. Микита, 1280 грам. Аліса, 1600 грам. Денис, 900 грам… Ці імена та вага вказані на наших костюмах, які ми одягли на подіумі Євробачення», — йдеться у пості у Instagram.

“Це діти, які народилися в Україні під час війни, вони дуже крихітні. Найчастіше тому, що їхні матері відчували стрес під час вагітності через вибухи, обстріли та постійне почуття загрози”.

«Ці немовлята вижили – їхні маленькі серця були врятовані інкубаторами інтенсивної терапії».

Мета ініціативи – залучити міжнародну підтримку для збору майже 270 000 доларів на покупку 10 інкубаторів для українських немовлят, повідомляється на сайті United24.