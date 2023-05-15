Політика

Турецька ЦВК офіційно оголосила про другий тур президентських виборів

15 Травня 2023 16:34
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туреччина

Голова виборчкому Туреччини оголосив, що другий тур виборів президента країни відбудеться 28 травня, повідомляє агенція “Анадолу”.

За даними агентства, наразі підраховано 99,87% голосів. Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,5%, його суперник Кемаль Киличдароглу – 44,89%. Саме їм доведеться поборотися за пост глави держави у другому турі виборів.

Також “Анадолу” повідомляє, що явка виборців на виборах у Туреччині склала 88,92%, явка за кордоном – 52,69%.

Раніше повідомлялося, що Ердоган, який намагається домогтися переобрання на посаді президента Туреччини, переміг за підсумками голосування в 51 з 81 провінції країни, а також за підсумками голосування серед тих, хто проживає за кордоном. Президент переміг у провінціях, розташованих у центральній частині країни.

Його суперника Киличдароглу підтримали у курортних провінціях на узбережжі Середземного та Егейського морів, а також у провінціях та найбільших містах країни – у Стамбулі та у столичній Анкарі. Також опозиціонер виграв у чинного президента на південному сході, що межує із Сирією, Іраком та Іраном, де зосереджено курдське населення.


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