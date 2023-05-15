Турецька ЦВК офіційно оголосила про другий тур президентських виборів

Голова виборчкому Туреччини оголосив, що другий тур виборів президента країни відбудеться 28 травня, повідомляє агенція “Анадолу”.

За даними агентства, наразі підраховано 99,87% голосів. Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,5%, його суперник Кемаль Киличдароглу – 44,89%. Саме їм доведеться поборотися за пост глави держави у другому турі виборів.

Також “Анадолу” повідомляє, що явка виборців на виборах у Туреччині склала 88,92%, явка за кордоном – 52,69%.

Раніше повідомлялося, що Ердоган, який намагається домогтися переобрання на посаді президента Туреччини, переміг за підсумками голосування в 51 з 81 провінції країни, а також за підсумками голосування серед тих, хто проживає за кордоном. Президент переміг у провінціях, розташованих у центральній частині країни.

Його суперника Киличдароглу підтримали у курортних провінціях на узбережжі Середземного та Егейського морів, а також у провінціях та найбільших містах країни – у Стамбулі та у столичній Анкарі. Також опозиціонер виграв у чинного президента на південному сході, що межує із Сирією, Іраком та Іраном, де зосереджено курдське населення.