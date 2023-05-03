Політика

Тривають невдалі спроби захопити Бахмут – Генштаб

3 Травня 2023 18:31
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генштаб

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ, цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА “Shahed-136/131”. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де, протягом доби, підрозділи сил оборони України відбили близько 30 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка особового складу російських територіальних військ.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області; Басівка, Юнаківка, Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. Обстріляв також Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське.
  • На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнала Красногорівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли Времівку, Новосілку та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку та Кам’янське Запорізької області; Капулівку на Дніпропетровщині; Антонівку та місто Херсон.

Щоб хоч якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження сил оборони України, на тимчасово захоплених територіях противник і надалі цинічно використовує місцеве населення. У населених пунктах Каховського району російські загарбники поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили 5 розвідувальних БпЛА різних типів та один баражуючий боєприпас “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.


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