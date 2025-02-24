Три роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну: Сирський назвав одну з визначальних рис цієї війни

Сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки від початку широкомасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Здатність ЗСУ діяти асиметрично – одна з визначальних рис цієї війни.

Про це у своєму звернення 24 лютого сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон”, – написав Сирський.

Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій.

За словами Сирського, здатність ЗСУ діяти асиметрично – одна з визначальних рис цієї війни й Курська операція тому підтвердження. Вона запобігла ворожому наступу на Сумщину й Харківщину. Вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримати сотні квадратних кілометрів Курщини.

Як зазначив головком, просування на сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем.

“Б’ємо по ворогу також вглиб його території засобами Deep Strike. Системно нищимо склади озброєнь, аеродроми, військові та паливні підприємства у РФ, позбавляючи агресора ресурсів для продовження війни. Українські інженери та ІТ-фахівці вписали нову сторінку в історію воєнного мистецтва. Ця війна стала першою, де безпілотники відіграють ключову роль, і ми перші у світі створили Сили безпілотних систем”, – зазначив Головнокомандувач ЗС України.

Також Сирський згадав усіх полеглих у боротьбі за волю та подякував партнерам та союзникам, які підтримують Україну.