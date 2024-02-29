Трамп планує зустрітись із Орбаном, – ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це повідомила газета New York Times з посиланням на «поінформоване джерело».

За даними NYT, зустріч Орбана і Трампа має відбутися у Мар-а-Лаго 8 березня. У Білому домі виданню зазначили, що не знали про будь-які плани пана Орбана відвідати президента США Джо Байдена під час його поїздки.

Речник Трампа не відповів на електронний лист із проханням прокоментувати. Посольство Угорщини у Вашингтоні, кампанія Трампа та Держдеп США також не відповіли на запити про коментарі, пише Bloomberg.