Політика

Трамп планує зустрітись із Орбаном, – ЗМІ

29 Лютого 2024 15:06
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орбан, трамп
Тодішній президент США Дональд Трамп вітає прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Білому домі / Фото: AP

Колишній президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це повідомила газета New York Times з посиланням на «поінформоване джерело».

За даними NYT, зустріч Орбана і Трампа має відбутися у Мар-а-Лаго 8 березня. У Білому домі виданню зазначили, що не знали про будь-які плани пана Орбана відвідати президента США Джо Байдена під час його поїздки.

Речник Трампа не відповів на електронний лист із проханням прокоментувати. Посольство Угорщини у Вашингтоні, кампанія Трампа та Держдеп США також не відповіли на запити про коментарі, пише Bloomberg.


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