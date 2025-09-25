Трамп підтримав удари у відповідь по військових об’єктах та енергетиці РФ, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не завершить війну, чиновники, які працюють у Кремлі, мають знати, де розташоване найближче бомбосховище.

Про це Володимир Зеленський сказав в ефірі The Axios Show.

За словами Зеленського, Україна має підтримку президента США Дональда Трампа щодо завдання ударів по російських цілях, таких як енергетична інфраструктура та військові заводи. І він зазначив, що якщо Україна отримає для цього додаткове далекобійне озброєння від США.

Зеленський повідомив, що озвучив одну конкретну просьбу до Трампа під час їхньої зустрічі у вівторок — нову систему озброєння, яка, за його словами, змусить російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Також український лідер наголосив, що Україна не буде бити по цивільних. Але припустив, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть бути ціллю.

“Вони мають знати, де розташовані бомбосховища. Вони цього потребують. Якщо вони не зупинять війну, їм у будь-якому випадку це знадобиться. Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми можемо відповідати по енергетиці”, — сказав Зеленський.

За його словами, Трамп сказав те саме і про заводи безпілотників або ракетні об’єкти, хоча вони добре захищені. Зеленський підкреслив, що Україна вже має безпілотники, здатні бити глибоко по території Росії, але також зазначив, що є ще одна система озброєння, яку він хоче отримати, і яка могла б прискорити завершення війни.

“Президент Трамп знає, я сказав йому вчора, що нам потрібно, одну річ. Вона нам потрібна, але це не означає, що ми її використаємо. Якщо вона у нас буде, я думаю, це стане додатковим тиском на Путіна, щоб він сів і почав говорити”, — зазначив Зеленський.