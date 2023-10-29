Політика

“Тікток” – війська Кадирова поповнили 170 “вагнерівців

29 Жовтня 2023 16:56
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кадиров

Голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що 170 бійців ПВК “Вагнер” увійшли до складу “Ахмата”.

«Колишні бійці ПВК “Вагнер” переходять на службу до складу елітного спецназу “Ахмат”. У черговій групі, яка виявила бажання продовжити службу в лавах нашого підрозділу, понад 170 воїнів, які мають багатий досвід ведення бойових дій як на території Донбасу та України, так і в інших гарячих точках», – написав Кадиров у Telegram.

За словами голови Чечні, бійці «Вагнера» переходили до «Ахмату» і раніше, але зараз йдеться «про масове поповнення особового складу».


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