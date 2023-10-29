“Тікток” – війська Кадирова поповнили 170 “вагнерівців

Голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що 170 бійців ПВК “Вагнер” увійшли до складу “Ахмата”.

«Колишні бійці ПВК “Вагнер” переходять на службу до складу елітного спецназу “Ахмат”. У черговій групі, яка виявила бажання продовжити службу в лавах нашого підрозділу, понад 170 воїнів, які мають багатий досвід ведення бойових дій як на території Донбасу та України, так і в інших гарячих точках», – написав Кадиров у Telegram.

За словами голови Чечні, бійці «Вагнера» переходили до «Ахмату» і раніше, але зараз йдеться «про масове поповнення особового складу».