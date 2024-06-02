The Washington Post: Базова підготовка в Україні ледве охоплює основи

У той час як Україна готується мобілізувати десятки тисяч чоловіків для подолання критичної нестачі солдатів на тлі посилення російських атак, українські командири на місцях кажуть, що вони готуються до того, що більшість нових солдатів прибудуть з поганою підготовкою.

Як пише The Washington Post, українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах. Але в умовах наступу Росії ці постійні скарги є нагадуванням про те, що нещодавно прийнятий закон про мобілізацію, покликаний розширити коло призовників, є лише одним з кроків у вирішенні кадрових проблем армії.

До притоку призовників за новим законом ще кілька місяців. Тим часом командири передислоковують солдатів з тилових позицій до бойових підрозділів поблизу фронту. Минулого місяця президент Володимир Зеленський також підписав закон, який дозволяє деяким ув’язненим приєднатися до армії в обмін на шанс на умовно-дострокове звільнення – копіюючи російську тактику, яка забезпечила тисячі нових бійців, але також випускає насильницьких злочинців назад у суспільство.

Звідки б не прибували нові солдати, українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їм часто доводиться тижнями навчати їх базовим навичкам, наприклад, стрільбі.

“У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати і зібрати пістолет”, – сказав 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади, який погодився назватися “The Washington Post” своїм позивним “Шмідт”.

Шмідт розповів, що перший тиждень він провів з солдатами, переведеними з тилових постів, просто переконуючись, що кожен з них вистрілює щонайменше одну коробку набоїв – близько 1500 пострілів – щодня, перш ніж перейти до виконання більш складних завдань. За кілька тижнів ці солдати можуть опинитися в боях біля міста Часів Яр, де російські війська просуваються вперед.

“Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку, – сказав Шмідт, додавши: – Якщо, не дай Боже, ми не впораємося з цим завданням, ми просто втрачаємо час: “Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часів Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати”.

В умовах, коли українські війська критично недоукомплектовані і втрачають позиції, нездатність забезпечити належну базову підготовку солдатів підкреслює жахливу ситуацію, в якій опинився Київ більш ніж через два роки після вторгнення Москви.

За словами солдатів, Росія досягла успіхів цього року значною мірою тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати свої мобілізаційні зусилля.

Щоб негайно доставити більше військ на поле бою, нещодавно призначений генерал-полковник Олександр Сирський, перевів людей, які раніше служили на таких роботах, як охорона мостів та інших об’єктів інфраструктури далеко від зони бойових дій, до бригад, які беруть участь у найзапекліших боях.

Цей крок був частково спрямований на те, щоб зменшити кількість чоловіків, яких доведеться призвати до армії – питання, яке є політично небезпечним для Зеленського. Попередник Сирського, генерал Валерій Залужний, пропонував призвати близько 500 000 осіб – цифру, яку Зеленський публічно відкинув, заявивши, що йому не надали доказів того, що це необхідно, і що Україна матиме фінансові труднощі з виплатою зарплат такій кількості нових солдатів.

Командири фронтових підрозділів вітають будь-яке нове підкріплення, враховуючи, що деякі підрозділи вже місяцями перебувають без підкріплення. Але, за словами командирів, багато з цих передислокованих військовослужбовців виглядають погано підготовленими, незважаючи на те, що багато з них служили в армії з початку російського вторгнення більше двох років тому, хоча і далеко від поля бою.

Ще близько місяця тому український солдат з позивним “Вал” стояв на варті на мосту на півдні Одеської області – на тій самій роботі, яку він виконував щодня, відколи був призваний на службу на початку вторгнення.

30 квітня Вал отримав повідомлення, що його переводять на бойове чергування. За 24 години його зарахували до 93-ї бригади і наказали вирушати на схід Донецької області. Він навіть не встиг зібрати свої речі – частину мали відправити пізніше.

“Це страшно, – каже 31-річний чоловік. “Ніхто не був по-справжньому готовий”.

У розвідувальному підрозділі 42-ї механізованої бригади, яка нещодавно була передислокована на північний схід Харківської області для захисту від нового російського наступу, багато розвідників були щойно переведені з тилових підрозділів і мали лише два тижні підготовки перед відправкою в бій для виконання завдань, які часом вимагали проникнення в тил супротивника.

Те, чого навчають в українських навчальних центрах, “повна нісенітниця”, – каже 32-річний солдат з позивним “Чирва”. “Усьому вчаться на місці”.

Офіцер, який провів більше року, навчаючи нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів радянського калібру, тому що їх зберігають для військ на полі бою. Це означає, що новобранці отримують мало досвіду стрільби бойовими патронами. За словами офіцера, навчальний центр отримав лише 20 набоїв на особу.

“У навчальних центрах немає гранат для метання, і в навчальному центрі немає гранатометних пострілів”, – сказав офіцер, який говорив на умовах анонімності, оскільки він не був уповноважений робити це публічно. “У цьому і є проблема”.

“У нас немає належної системи підготовки”, – продовжив офіцер, додавши, що Україна потребує, щоб її інструктори навчалися у тренерів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку до одного місяця.

Пріоритетним завданням Генерального штабу України на сьогодні є забезпечення підготовки новобранців за кордоном – на об’єктах, які, на відміну від українських, не можуть бути мішенню російських бомбардувань. Досі Британія забезпечувала базову підготовку для українців. Франція розглядає можливість відправити в Україну інструкторів, які допоможуть підготувати призовників, повідомив Сирський у своєму дописі в соціальних мережах на цьому тижні.

Перспектива бути відправленим на небезпечні фронтові позиції без належної підготовки є основною причиною, чому багато українських чоловіків бояться призову до армії. В рамках рекрутингової кампанії бригада “Хартія” Національної гвардії розмістила по всій країні білборди, які обіцяють “60 днів підготовки”.

Але незважаючи на те, що окремі бригади вкладають кошти в рекламу для залучення новобранців – свого роду внутрішнє змагання всередині армії – ті, хто призивається, можуть не потрапити до бажаної бригади.

Головний сержант батальйону, що воює на сході Донецької області, описав процес, в якому певні бригади, особливо штурмові, часто отримують право першого вибору серед нових солдатів, яких привозять до тренувальних центрів.

За словами сержанта, деякі штурмові бригади можуть змушувати особовий склад жити практично повний робочий день біля навчальних центрів, щоб швидко перехопити наймолодших, найсильніших і наймотивованіших чоловіків. Офіцер, який був інструктором в одному з навчальних центрів, підтвердив, що деякі бригади дійсно змовилися, щоб першими забрати до себе новобранців.

“Якщо нас посилають когось набирати, то всіх хороших вже забрали інші бригади, і доводиться вибирати з кривих, кульгавих, хворих, – сказав сержант. “І ти вибираєш з них, чорт забирай”.

Сержант сказав, що він прагне поспілкуватися з солдатами, щоб зрозуміти, хто з них більш готовий воювати, а хто – ні, хто був призваний примусово і може відмовитися виконувати накази на полі бою. Очікується, що це питання набуде особливого значення, оскільки більшість українців, які бажають служити, вже зголосилися. Ті, хто ще не зголосився, як правило, не бажають воювати.

За словами сержанта, деякі новобранці вважаються фізично здоровими, незважаючи на те, що їм більше 50 років і вони мають проблеми з суглобами та спиною, а це означає, що їм буде важко долати кілометри з рюкзаком і зброєю, як це часто вимагається. Деякі бригади все одно отримують наказ забирати таких чоловіків.

“Є хлопці, яким ти просто дивишся в очі і розумієш, що він вагається, – сказав сержант. “Його треба підштовхнути. Йому потрібна впевненість у своїй зброї, впевненість у тому, що ми його не кинемо, і він буде воювати”.

“А є й такі, що одразу кажуть: “Я не буду воювати”, – додав він. “Звичайно, таких намагаєшся не брати. Але, знову ж таки, в нашій армії все влаштовано так, що у відділі кадрів тобі кажуть: “Ні в якому разі, ти маєш його взяти, він здоровий”.