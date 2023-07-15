The Times: Українська піхота повертається на вулиці Кліщіївки

Українська піхота повертається на вулиці села Кліщіївка, яку втратила півроку тому. Бійці минулого тижня просунулися вперед майже на 3 кілометри, пише The Times.

“Однієї з ночей вони залягли у глибоких та надійних траншеях, виритих під час боїв у 2014 році. Але ніхто не очікує, що Україна намагатиметься взяти штурмом сам Бахмут. Натомість, ЗСУ обстрілюватимуть артилерією те, що залишилося від нього, поки російські військові не підуть”, – йдеться у репортажі.

“Немає сенсу вмирати за Бахмут. Його майже немає”, – продовжує газета.

Коли «Вагнер» штурмував Кліщіївку, він не мав приладів нічного бачення. Тому атаки проходили вдень хвилями по десять осіб за раз з інтервалом по півгодини. Одного разу один українських військових взяв у полон радиста і використав його станцію для прослуховування противника. За його словами, моральний дух вагнерівців був низьким. Вони обговорювали, як їм вижити, коли їхні командири створили загороджувальні загони.

У результаті тактика “Вагнера” спрацювала, але ціною величезних втрат.