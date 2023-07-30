The Times: Україна має ризикнути. Все, що потрібно Росії, це не програти

Зважаючи на все, російська оборона дещо втрачає свою форму, оскільки українські війська в останні дні розтягнули її, пише в The Times британський військовий аналітик Майкл Кларк.

ЗСУ змусили Росію виділити резерви, вони завдають ударів по складах з боєприпасами та тилу і виходять на найважливіші висоти. Росіяни не мають необмеженої кількості захисників, і Україна порушила логістику, що ускладнює швидке переміщення військ у зоні бойових дій.

Існує три можливі варіанти розвитку подій.

Перший – просунутись на схід від Бахмута, а потім повернути на південь до Донецька.

Другий – рухатись на південь від Вугледару до Маріуполя.

Третій – просуватися до Токмака, а потім до Мелітополя.

Останній дає максимальний стратегічний виграш. Це дозволить ізолювати Крим та всі війська, що знаходяться на захід від прориву. Особливо важливо, що Крим перебуватиме під постійною загрозою артилерійських та повітряних атак. Не намагаючись захопити сам півострів, українці могли просто зробити Крим неможливим для перебування російських військових і цивільного населення. Це саме собою було б серйозним політичним козирем. Але для цього російські війська мають розколотись, а не організовано відступити.

Майбутня битва асиметрична. Українці мають перемогти так, щоб це зламало песимізм і думку, що конфлікт зайшов у глухий кут. Росіянам треба лише не програти. Їхня стратегія залежить від залученість Заходу до конфлікту.