The Guardian: ЗСУ змінили тактику

ЗСУ змінили тактику, сконцентрувавшись на ударах у Запорізькій області у бік Токмака після наради, яка відбулася на українсько-польському кордоні 15 серпня, пише The Guardian.

У нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін, а також верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі.

В офіційному твіттері Ентоні Радакіна йшлося, що зустріч була присвячена “планам контрнаступу, планам зимової кампанії та всієї кампанії 2024 року”.

За інформацією британської газети, генерал Залужний разом зі своїм штабом обговорював з американським та британським воєначальниками подальший хід наступу України.

До цього, пише The Guardian, Радакін зустрічався у Києві з президентом Володимиром Зеленським, обговоривши з ним стратегію України та плани допомоги Заходу.

“Я думаю, ви бачите, як вони сконцентрувалися на Запорізькому фронті”, – сказав газеті Guardian обізнане джерело. За його словами, просування ЗСУ у бік Токмака – початок більш інтенсивного руху у бік Азовського моря.

Раніше газета New York Times з посиланням на американських та інших західних офіційних осіб написала, що американські стратеги вважають, що війська України надто розосереджені та мають сконцентруватися на головному напрямі – на півдні країни.

Головна мета наступу — відрізати російські лінії постачання на півдні України, розірвавши сухопутний міст між Росією та анексованим Кримом, але замість того, щоб зосередитись на цій меті, українське командування розподілило війська та вогневу міць приблизно порівну між сходом та півднем, кажуть американські чиновники.

В результаті в районі Бахмута та інших міст на сході країни знаходиться більше українських військ, ніж під Мелітополем та Запоріжжем на півдні, де розташовані набагато важливіші у стратегічному відношенні ділянки фронту.

Американці порадили Україні зосередитись на просуванні до Мелітополя та пробивати російські мінні поля та інші захисні споруди, навіть якщо при цьому українці втратять більше солдатів та техніки.