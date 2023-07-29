Політика

The Economist: F-16 не допоможуть ЗСУ досягти швидкого успіху

29 Липня 2023 18:53
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контрнаступ

Постачання Україні американських винищувачів F-16, які давно запитує Київ, навряд чи вплинуть на перебіг українського наступу, вважають старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді та старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман, які побували в Україні.

У статті, опублікованій The Economist, експерти висловили думку, що основною проблемою ЗСУ є брак досвіду у проведенні масштабних загальновійськових операцій, у яких необхідно координувати дії різних родів військ. Водночас, аналітики вважають, що українським військовим знадобляться роки, щоб навчитися ефективно використовувати американські літаки в подібних операціях.

Крім того, експерти зазначили, що самі по собі постачання літаків не гарантують Україні перевагу в повітрі, в тому числі через розвинену мережу систем ППО Росії та чисельну перевагу російської авіації.

Наприкінці аналітики наголосили, що український наступ далекий від завершення. «Перемога України буде забезпечена не якоюсь однією навичкою чи зброєю, а ефективним застосуванням сили, кращою підготовкою та постійною підтримкою Заходу».


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