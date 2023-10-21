Термін дії електронного рецепту збільшено втричі

Термін дії електронних рецептів на ліки, які пацієнт купує за власний кошт, збільшили до 90 календарних днів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я України в соцмережі.

У відомстві зазначають, що продовження терміну дії електронних рецептів дозволить пацієнтам не лише рідше відвідувати лікаря, щоб відновити дію рецепту, а й зручніше погашати е-рецепт.

У МОЗ нагадують, що термін дії рецептів на наркотичні ліки залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, або екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.

Варто зауважити, що раніше е-рецепт на ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становив 30 днів.