Терехов надав останні дані щодо нічного обстрілу Харкова

Як повідомлялося, опівночі окупант двічі ударив ракетами з комплексу С-300 по спальному району Олексіївки у Харкові.

Як повідомив сьогодні вранці міський голова Ігор Терехов, загинуло шестеро людей. Ще одинадцять цивільних зараз перебувають у лікарнях міста.

Пошкоджень зазнали 9 жилих багатоповерхівок і 3 гуртожитки. А також 2 дитсадки, 2 школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Вибитих за раз вікон нарахували вже понад 3600.

“Водопостачання в будинки, що зазнали руйнувань, повністю відновлене. Усім постраждалим надаємо необхідну гуманітарну допомогу та пропонуємо дах над головою”, – написав він у Telegram..

За словами Терехова, всі профільні муніципальні служби працюють на місцях влучання разом з працівниками ДСНС, правоохоронцями, волонтерськими організаціями.