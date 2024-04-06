Суспільство

Терехов надав останні дані щодо нічного обстрілу Харкова

6 Квітня 2024 10:41
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ракетний удар
Слідчі документують наслідки ракетних ударів по Харкову 6 квітня 2024 / Фото НПУ

Як повідомлялося, опівночі окупант двічі ударив ракетами з комплексу С-300 по спальному району Олексіївки у Харкові.

Як повідомив сьогодні вранці міський голова Ігор Терехов, загинуло шестеро людей. Ще одинадцять цивільних зараз перебувають у лікарнях міста.

Пошкоджень зазнали 9 жилих багатоповерхівок і 3 гуртожитки. А також 2 дитсадки, 2 школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Вибитих за раз вікон нарахували вже понад 3600.

“Водопостачання в будинки, що зазнали руйнувань, повністю відновлене. Усім постраждалим надаємо необхідну гуманітарну допомогу та пропонуємо дах над головою”, – написав він у Telegram..

За словами Терехова, всі профільні муніципальні служби працюють на місцях влучання разом з працівниками ДСНС, правоохоронцями, волонтерськими організаціями.


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