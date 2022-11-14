Тайсон і Холіфілд зібралися випускати мармелад із конопель у формі вуха

Боксери Майк Тайсон та Евандер Холіфілд спільно випускатимуть їстівну продукцію на основі марихуани у формі вуха Холіфілда, від якого Тайсон відкусив шматочок під час їхнього знаменитого бою.

Мармелад з тетрагідроканнабінолом випускатиметься компанією Carma Holdings під брендом Holy Ears в магазинах мережі Verano, що спеціалізується на марихуані, в штатах Арізона, Іллінойс, Невада і Нью-Джерсі, пише MarketWatch.

Матч-реванш між Тайсоном та Холіфілдом відбувся у 1997 році. У третьому раунді Тайсон відкусив своєму супернику невелику частину вуха, після чого був дискваліфікований і згодом оштрафований на $3 млн.