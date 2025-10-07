Ситуація на фронті за добу: Генштаб повідомив про бої на головних напрямках

Розпочалася 1322 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 6 по 7 жовтня ЗСУ відбили 193 атаки окупантів. На Покровському напрямку окупанти атакували 59 разів, на Торецькому та Новопавлівському напрямках відбулося 23 та 22 бої відповідно.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе.

Росіяни били з авіації по районах населених пунктів:

Краснопілля Сумської області;

Олексієво-Дружківка, Костянтинівка Донецька область;

Запоріжжя, Розумівка, Новояковлівка, Степове Запорізької області;

Козацьке Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень.

Краматорський, Торецький та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Майського та у бік населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Степове та Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.