Сирський ухвалив рішення щодо раціонального використання боєприпасів

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський обговорив із командирами на Східному напрямку, обстановку і варіанти подальших дій.

“Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. Разом із командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку і розглянули варіанти подальших дій”, – написав Сирський у телеграм-каналі.

“Спільно ухвалили необхідні рішення і вжили заходів для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів і раціонального використання боєприпасів”, – наголосив командувач.

Між тим, на півдні російські окупанти продовжують зміцнювати фортифікаційне обладнання позицій і підтягувати свої резерви, повідомляють Сили оборони Півдня.

“У зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог продовжує укріплення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі і не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони”, – йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в неділю.