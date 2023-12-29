Синєгубов розповів про наслідки ракетної атаки на Харків

Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.
У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети.
Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.
Внаслідок ударів 1 людина загинула – чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.