Кримінал

Синєгубов розповів про наслідки ракетної атаки на Харків

29 Грудня 2023 09:28
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ракетний удар

Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. 

У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. 

Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.  

Внаслідок ударів 1 людина загинула – чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.


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