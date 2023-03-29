Економіка

Синєгубов розпорядився закінчити опалювальний сезон у Харківській області Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про закінчення опалювального сезону у Харківській області. 121Завантажити Опалення мешканцям області відключать, коли середньодобова температура буде вищою за +8 три дні поспіль. Поділитися:



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