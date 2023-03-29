Економіка

Синєгубов розпорядився закінчити опалювальний сезон у Харківській області

29 Березня 2023 10:20
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тепло

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про закінчення опалювального сезону у Харківській області.

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Опалення мешканцям області відключать, коли середньодобова температура буде вищою за +8 три дні поспіль.


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