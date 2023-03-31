Кримінал

Сили оборони знищили 9 із 10 ударних БПЛА

31 Березня 2023 07:26
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ракетний удар

Із 21.10 год 30 березня по 01.30 год 31 березня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками «Shahed-136/131», також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакував з північного напрямку – Брянська обл. рф, через Сумську та Чернігівську області.

“Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування «Схід»”, – йдеться у повідомленні.


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