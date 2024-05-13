Суспільство

Сили оборони потіснили росіян та проводять зачистку на північній околиці Вовчанська, – Генштаб

13 Травня 2024 18:38
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війна
Воїни Сил оборони України / Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку збільшилася до 12. Сили оборони нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

Також розпочалось  бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки. 

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку – до 14, на Краматорському напрямку – до 31, на Покровському напрямку – до 31. 

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами. 

На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25. 

“Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників” – додали у Генштабі.


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