Політика

Сили оборони поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку

2 Липня 2023 17:52
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Українські підрозділи продовжують просування вперед на Бахмутському напрямку, витісняючи ворога з позицій, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

“Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота на флангах, іде тиск на ворога. Після аналізу та верифікації ми надамо детальні дані щодо території, яку вдалося звільнити”, – сказав Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що після затяжної оборони міста українській стороні вдалося перехопити ініціативу на цьому напрямку.

“Якщо десять місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога. Крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до втрати особового складу, ми просуваємося”, – наголосив він.


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