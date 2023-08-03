Силами Оборони знищено  620 окупантів, 7 танків і 35 ворожих БпЛА 

За минулу добу Сили оборони знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4224 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,
- артилерійських систем – 4892 (+26) од,
- РСЗВ – 704 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 465 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),
- крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1347 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 721 (+3).