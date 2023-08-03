Суспільство

Силами Оборони знищено 620 окупантів, 7 танків і 35 ворожих БпЛА За минулу добу Сили оборони знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога. Про це повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4224 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,

артилерійських систем – 4892 (+26) од,

РСЗВ – 704 (+4) од,

засобів ППО ‒ 465 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),

крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1347 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 721 (+3).



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