Світовий банк планує виділити Україні 500 мільйонів доларів для підтримки бізнесу

Міністерство економіки та Світовий банк працюють над залученням 500 мільйонів доларів на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу в 2024 році.

Про це говорили під час зустрічі команди відомства з місією СБ.

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко висловила вдячність Світовому банку за підтримку України в умовах повномасштабної війни.

“На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 мільйонів доларів. І це дуже актуально для нас, адже сьогодні уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності”, — зазначила посадовиця.

У ході перемовин сторони порушували теми:

шляхів збільшення експортного потенціалу України;

можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування “єОселя”;

розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Окремо зупинились на модернізації програми пільгового кредитування “5-7-9%” та можливостях стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

“Почули від колег з СБ цілу низку практичних порад щодо збільшення можливостей української економіки, як під час війни, так і для планування більш інтенсивного відновлення в післявоєнний період, й щодо переходу до постіндустріальної моделі розвитку”, — вказала Свириденко.

Глава Мінекономіки додала, що на зустрічі також домовились про залучення експертизи Світового банку для модернізації стратегії відновлення української економіки в майбутньому.