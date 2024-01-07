Спорт

Світоліна програла фінал турніру в Окленді

7 Січня 2024 10:02
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теніс

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася американці Корі Гауфф у трьох сетах вирішального матчу новозеландського Auckland Open.

ASB Classic Auckland Open, фінал

Гауфф – Світоліна – 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)

Після спокійного дебюту зустрічі суперниці обмінялися брейками в середині першої партії, описує поєдинок РБК-Україна. Згодом Гауфф ще раз узяла пункт на подачі українки та вже подавала на сет. Утім, Світоліна зуміла зламати такий перебіг подій та перевела справу в тай-брейк.

Там вітчизняна тенісистка швидко захопила ініціативу. Вона зібрала три сет-пойнти, реалізувала власну перевагу та повела за партіями. Американка, однак, зберегла голову холодною. Новий сет Гауфф розпочала з брейку.

З такою стратегічною перевагою третя ракетка світу рухалася далі. Під завісу партії розпочався обмін брейками. Та й тут гору взяла американська тенісистка – два проти одного. Зрештою, Гауфф схилила шальки терезів на власну користь за 47 хвилин.

У вирішальному сеті опонентки йшли нога в ногу до середини сету. Вирішальним став восьмий гейм, у якому юна американка ззовні легко взяла подачу Світоліної. Українська тенісистка чинила опір до останнього в наступному геймі, але та свого вже не відпустила.

Гауфф вдруге поспіль тріумфувала в Окленді. Натомість Світоліна зіграла в другому фіналі після річної паузи, пов’язаної з вагітністю і народженням доньки. Торік вона перемогла в Страсбурзі на ґрунті. Новозеландський турнір – етап підготовки до Australian Open, який стартуватиме 14 січня.


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