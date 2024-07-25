Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024

Стало відомо, хто стане прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 – це буде титулована українська тенісистка Еліна Світоліна (№31 WTA), повідомляє НОК України.

Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На минулих Іграх у Токіо-2020 Світоліна здобула бронзову медаль. Ця нагорода стала першою медаллю в історії незалежної України у тенісі.

Україну в Парижі представлять 140 спортсменів у 26 видах спорту. Це найменша кількість атлетів за всю історію виступів України на літніх Олімпійських іграх.

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться у п’ятницю, 26 липня.